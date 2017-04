Medie: Uber-chauffører risikerer straffesager med ny app

Når Uber lukker senere på måneden, vil over 500 Uber-chauffører fortsat køre passager rundt. Men det er ulovligt, skriver Berlingske Per Jakobsen, talsmand for Uber-chaufførerne fortæller til Berlingske, at de arbejder på en ny app, der skal være klar til brug 19. april, hvor Uber lukker i Danmark.Chaufføren får udleveret et visitkort med et fælles telefonnummer til en fælles forening, som de er tilknyttet. Visitkortet gives så til en passager, som på den måde har skabt en relation til chaufføren og foreningen. En relation kan ikke betegnes som taxikørsel, oplyser Per Jakobsen til Berlingske.Men det er to eksperter uenige i."Det her er pivhamrende ulovligt. De siger, at de vil indberette skat og moms, og det gør man ikke, hvis man har en reel relation til hinanden. Det gør man kun, hvis man laver noget erhvervsmæssigt," siger Henrik Karl Nielsen, der er advokat og specialist i taxilovgivning hos advokatfirmaet Koch/Christensen, til Berlingske.