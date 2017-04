Medie: EU vil angiveligt godkende Mærsks køb af Hamburg Süd

EU's konkurrencemyndigheder vil angiveligt godkende Mærsks opkøb af rederiet Hamburg Süd. Det skriver Reuters med henvisning til kilder med kendskab til processen.



Mærsk har angiveligt indvilliget i at trække Hamburg Süd væk fra visse handelsruter.



Det skriver Reuters.



Rygterne kommer samtidig med, at Mærsk har sat et cabotage- og feederrederi i Brasilien er sat til salg.



- Vi kan bekræfte, at vi 23. marts orienterede medarbejderne om vores hensigt om at sælge Mercosul, skriver Mærsks Transport & Logistic division fredag til Ritzau Finans i en mail, og bekræfter dermed en artikel i den brasilianske avis Valor Econômico.



Den endelige afgørelse fra EU-Kommissionen ventes at forelægge på mandag, 10. april.



/ritzau/FINANS