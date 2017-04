Vestas-formand: Ser ikke grund til at PTC-støtteordning fjernes

Relateret indhold Artikler

Vestas' bestyrelsesformand, Bert Nordberg, regner ikke med, at USA kommer til at ændre på den vigtige støtteordning, PTC, som i december 2015 blev forlænget for en femårig periode - med trinvis nedtrapning af støttebeløbet.



Formanden hæfter sig ved, at beslutningen om den femårige PTC var støttet af både Republikanerne og Demokraterne.



- Jeg ser ikke grund til, at den nye administration fjerner den, for subsidierne vil blive nedtrappet over en femårig periode - hvorefter den er væk. Så hvorfor gøre sig besværet med det. Jeg tror, der er andre problemer at fokusere på, siger Bert Nordberg i et interview med Ritzau Finans.



Også efter PTC-udløbet ser Vestas-formanden gode muligheder i USA, for til den tid venter han, at vindenergi vil stå endnu stærkere i konkurrencen mod andre energiformer.



- Til den tid tror jeg, at prisen for vind er den laveste alligevel. Det er mit syn, så hvorfor bekymre sig. Vi vil fortsætte med at nedbringe prisen på energien produceret af vind, så på tidspunktet for afslutningen af PTC'en, vil det stadig være det billigste, siger Bert Nordberg.



STØRRE END GE



Vestas har haft nogle stærke år på det amerikanske vindmøllemarked og rykkede sidste år forbi lokale General Electric, som historisk ellers har været den klart dominerende spiller på markedet.



- Vi er meget stolte over det, vi har rigtigt gode produkter, vi har al produktion i Amerika, og vi har over 5000 ansatte i Amerika. Vi er et fuldt udviklet selskab i Amerika og har også et stort lokalt hovedkontor i Oregon, så mange kunder tror, vi er et amerikansk selskab.



- Jeg synes, vi spiller vores kort godt, men jeg tror også, at GE vil kæmpe tilbage, være meget aggressive, og at vi vil mærke en øget konkurrence, siger Bert Nordberg.



UDVIKLING BAG SUCCES



I konkurrencen fremadrettet handler det ifølge formanden om at være bedst på teknologi og at have de bedste salgsfolk.



- Det er et spørgsmål om at holde en høj kvalitet, have de bedste produkter og den nyeste teknologi. Teknologisk lederskab er for mig en afgørende forskel - jeg vil ikke sælge "crap", jeg vil sælge kvalitetsprodukter - i sidste ende vil det vinde, siger Bert Nordberg.



Han betegner Vestas forsknings- og udviklingsenhed i Danmark som en vigtig nøgle til selskabets succes.



- Det er også derfor, vi bliver bedre betalt for vores produkter end konkurrenterne, hvis du ser på priserne i industrien, for kunderne værdisætter vores kvalitet - og vores møller holder i 20 år, siger han.



Om udsigterne for markedet for globalt plan, noterer han, at væksten er aftaget lidt på grund af færre opsætninger i Kina. Derfor er det også nødvendigt at tage markedsandele for selv at vokse.



- Du skal være bedre end konkurrenterne, du skal kunne fortsætte med at tage markedsandele for at fortsætte med at vokse, men markedet stabiliserede sig gudskelov på et højt niveau. Så det er et meget interessant marked, siger Bert Nordberg.



