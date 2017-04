B&O-topchef: Intet problem hvis Play bliver største division

Relateret indhold Artikler

Den traditionelle Bang & Olufsen-forretning med store fjernsyn og lydanlæg kan være på vej til at blive overhalet indenom i størrelse af B&O Play, Struer-koncernens nyeste forretningsområde med primært høretelefoner og små højttalere.



I de seneste tre kvartaler er B&O Play vokset til at udgøre 43 pct. af omsætningen, og mens divisionen konsekvent præsterer vækstrater på den gode side af 25 pct., er der næsten nulvækst i den "gamle" B&O-biks.



Det hilses velkommen i Bang & Olufsens ledelse, fortæller Henrik Clausen, der tog over som administrerende direktør i virksomheden i juli 2016.



- Balancen er ændret nu, så vi har to forretningsområder, der i størrelse er næsten balanceret. Der er ingen tvivl om, at Play vil vokse hurtigere fremover, det har vi sådan set ikke noget problem med, og så siger matematikken, at den forretning vil blive større, siger Henrik Clausen.



Den klassiske B&O-forretning har også været ramt af problemer og er ved at omstrukturere, så vækst i den lidt mere givtige Play-division skæpper godt i kassen.



- Der er ingen tvivl om, at det positive bidrag til indtjeningen kommer primært fra Play på nuværende tidspunkt. Vi har sat nogle skibe i søen, der skal hjælpe os på vej i B&O-delen, men der er helt klart et stykke vej endnu.



For at hjælpe B&O Play på vej har koncernen fredag desuden ansat en ny chef for divisionen. 46-årige John Mollanger kommer til fra en karriere i tøjbranchen hos blandt andre Benetton og Nike.



/ritzau/FINANS