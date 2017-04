Wonderful Copenhagen på ret køl efter Eurovision-skandale

Relateret indhold Artikler

Wonderful Copenhagen, der koordinerer og promoverer turisme i København, er tilbage på økonomisk sikker grund.



Det har taget to år at komme sig over den enorme Eurovision-skandale, der efterlod Wonderful Copenhagen med et hul i kassen på et tocifret millionbeløb.



Efter to års spareøvelser, en spritny bestyrelse og en ny direktør er fonden, der driver Wonderful Copenhagen, tilbage i plus.



- Med et netop godkendt årsregnskab for 2016 har Wonderful Copenhagen nu afsluttet det økonomiske kapitel, som underskuddet i forbindelse med Eurovision Song Contest i København i 2014 efterlod, skriver Wonderful Copenhagen i sin årsrapport.



Eurovision 2014 endte som en økonomisk katastrofe, da udgifterne til eventen løb løbsk.



Wonderful Copenhagens daværende bestyrelse lod fonden stå for store dele af tabet, i en beslutning der efterfølgende er vurderet som et brud på loven. Der er rejst et krav mod den tidligere bestyrelsesformand på 21 millioner kroner.



Status efter 2014 var et underskud i fonden på små 20 millioner kroner og en negativ egenkapital på 16 millioner kroner. En økonomisk uholdbar situation.



Derfor har fonden siden da arbejdet på at fjerne hullet i kassen. I 2015 betød det, at fonden holdt sig tilbage fra nye investeringer og skar antallet af ansatte.



Ifølge regnskabet er der gennemført besparelser for 9,5 millioner kroner i 2015 og 13 millioner kroner i 2016. Det betyder, at fonden i de to år har givet massive overskud, der er hældt direkte i egenkapitalen.



Den lyder efter 2016 på 1,6 millioner kroner.



Alt er dog ikke fryd og gammen for fonden, hvis ledelse og bestyrelse har været i kriseberedskab siden 2014.



Den kan nemlig have fået et nyt problem på halsen. I regnskabet står, at Skat har tænkt sig at hæve skatten for Wonderful Copenhagen markant for året 2014 relateret til Eurovision.



- Ledelsen og revisor er helt uenige i Skats anbringender, og er pt. i dialog med Skat herom. På tidspunktet for regnskabets afslutning er der fortsat dialog med skat om de anlagte synspunkter, skriver Wonderful Copenhagen.



/ritzau/