GN Hearing-chef: Endnu ikke helt i mål med genopladelige batterier

Ganske vist har GN Hearing allerede lanceret genopladelige batterier gennem det amerikanske brand Beltone, og et par af konkurrenterne - William Demant Holding og Sonova - har også lanceret lignende løsninger.



Men der er stadig et stykke vej, før den rigtige løsning til eksempelvis topproduktet Resound Linx 3D er klar på den front.



Sådan lyder det fra Anders Hedegaard, der er administrerende direktør hos GN Hearing.



- Der har været alle mulige forskellige løsninger inden for genopladelige batterier, og vi arbejder også på at finde ud af, hvad der er den rigtige løsning på området. Man kan og skal jo ikke lancere den rigtige løsning, før den er der, siger han i et interview med Ritzau Finans.



- Vi har lavet en genopladelig løsning i Beltone-brandet. Den giver god opmærksomhed, og det er også en god løsning, men vi arbejder på at lave noget endnu bedre, der kan være en løsning på længere sigt, fortsætter GN Hearing-topchefen.



LÆNGERE LEVETID OG HURTIGERE OPLADNING



I den forbindelse er det vigtigt at kigge på, hvilke faktorer der er afgørende for brugerne. Og ifølge GN Hearing drejer det sig i særlig grad om tidsforbrug.



Med eksempelvis en mobiltelefon kan man fortsat bruge den blandt andet til samtaler, mens man oplader, men det er ikke helt det samme med et høreapparat, og derfor er den tid, der skal bruges på at lade op meget afgørende.



- Det skal give en række ekstra fordele. Det handler om, hvor lang tid man kan bruge sit høreapparat på en opladning, og hvor lang tid det tager at lade op. Et høreapparat skal kunne holde i hvert fald en hel dag, siger Anders Hedegaard.



- Man skal finde den rigtige rytme, og vi er der ikke helt endnu. Men vi skal derhen, fortsætter han.



MEGET STREAMING KOSTER PÅ BATTERITIDEN



Han erkender også, at der en pris for at tilbyde de mange forbindelsesmuligheder, som selskabets trådløse høreapparater gør.



I den seneste udgave drejer det sig blandt andet om en cloudbaseret indstillingsmulighed, hvor brugerne kan sende forespørgsler direkte til audiologen, som derefter kan justere og sende en ny opdatering tilbage til brugeren.



Den skal derefter downloades til høreapparatet, og det er også noget, der kræver batteri, ligesom det eksempelvis er det, når man streamer telefonopkald eller musik direkte til høreapparatet.



- Batteriforbrug har altid været en diskussion med vores produkter, fordi vi kan så meget mere end vores konkurrenter har kunnet. Derfor bruger man også mere batteri. Det stiller naturligvis større krav til genopladeligheden, siger Anders Hedegaard.



SKAL IKKE TRÆDE KUNDERNE OVER TÆERNE



En sidste årsag til at holde lidt tilbage, før der lanceres genopladelige batterier til alle typer høreapparater fra GN Hearing er ifølge topchefen, at audiologerne faktisk også tjener gode penge på at sælge batterier.



Netop nu er tendensen i markedet ifølge Anders Hedegaard - blandt andet grundet erfaringen med Beltone - at tilbuddet om genopladelighed ganske vist trækker kunder i butikkerne, men at de fleste alligevel ender med standardbatterier.



- En anden faktor er også, at batterisalg er en fin forretningskilde for audiologerne, så de har også i høj grad en interesse i stadig at sælge batterier, siger GN Hearing-chefen.



