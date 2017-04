Aktier: Tryg og B&O bringer regnskaber i missilramt C20

Investorerne har ikke meget appetit på aktier efter det amerikanske missilangreb, der natten til fredag ramte nær den syriske by Homs. Angrebet skaber formodentlig ringe i vandet på aktiescenen fredag, hvor der ventes en negativ åbning på de europæiske aktiemarkeder, herunder de danske.



Det fortsætter torsdagens marginale fald, hvor C20-indekset faldt med 0,1 pct. til 1082,34.



Fredag skyder forsikringskoncernen Tryg regnskabssæsonen i gang, og koncernen fik i første kvartal 2017 et nettooverskud på 605 mio. kr. mod ventede 560 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates. Nettooverskud er øget fra 445 kr. i samme periode sidste år.



Tryg-aktien lukkede i går i 129 kr. efter at være steget 0,5 pct.



Også B&O kom også med regnskab fredag morgen - og det dækkede tredje kvartal af 2016/17. Forventningerne til hele året er fastholdt på en omsætningsvækst på 10-15 pct. og et driftsresultat på EBITDAC-niveau forbedret i forhold til regnskabsåret 2015/2016.



Aktien blev ved lukketid torsdag handlet i 94 kr. efter at være faldet 2,1 pct.



MÆRSK SER FREM TIL CONTAINERTAL



A.P. Møller Mærsk holder i dag øje, når det ugentlige Shanghai Containerized Freight Index bliver fremlagt. I sidste uge steg raterne for ruterne fra Asien til Europa, som er blandt de vigtigste for Maersk Line.



Mærsks B-aktie faldt torsdag med 0,3 pct. og endte med at blive handlet til 11.700 kr.



GN Store Nord og William Demant Holding er til høreapparatsmessen Audiology Now i USA sammen med konkurrenterne Sonova fra Schweiz og det danske privatejede Widex.



GN Store Nord faldt 1,1 pct. torsdag og lukkede i 159,20 kr.



William Demant Holding lukkede i 144,60 kr. efter at være faldet 0,7 pct.



ANALYTIKERE SKRUER OP FOR KURSMÅL



Godt går det for Novozymes, hvis aktie steg med 0,5 pct. og blev handlet til 279,90 kr. torsdag. Endvidere hævede tyske Bernstein kursmålet for aktien til 310 kr. fra 280 kr. og gentog den positive anbefaling "outperform".



Også Carlsberg fik hævet sit kursmål til 650 kr. fra 630 kr. hos franske Exane, der gentog anbefalingen "marketperform".



Carlsbergs B-aktie steg torsdag med 0,2 pct. til 646,50 kr.



Chr. Hansen har ligeledes fået hævet sit kursmål til 445 kr. fra 435 ved franske Société Générale, som fastholder anbefalingen "hold". Selskabet kom med regnskab torsdag for andet kvartal, og det blev kvitteret af investorerne ved at sende aktien 3,2 pct. ned til 439,50 kr.



Også Danske Bank har fået hævet sit kursmål ved RBC til 245 kr. fra 220 kr. Anbefalingen er fortsat "outperform".



Danske Bank-aktien faldt 0,8 pct. og endte i 238,80 kr.



Novo Nordisk-aktien har til gengæld fået sænket sin anbefaling til "reducer" fra "hold" af den britiske storbank HSBC, som fastholder kursmålet på 230 kr.



Novo Nordisk-aktien blev torsdag ved lukketid handlet til 248 kr. efter at være faldet 1,2 pct. i løbet af dagen.



