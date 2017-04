B&O lander millionoverskud i tredje kvartal

I de tre første kvartaler af regnskabsåret har B&O omsat for 2,2 mia. kr., sammenlignet med 1,9 mia. kr i samme periode sidste år. I tredje kvartal er det lykkedes for B&O at vende et underskud på 14 mio. kr. før skat til et overskud på 8 mio. kr.



