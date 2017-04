Busselskab kendt for billige rejser går konkurs

Busselskabet Eurolines Scandinavia er under konkursbehandling.



Det oplyser selskabet torsdag på sin hjemmeside.



Derfor er alle planlagte ture med selskabet blevet aflyst.



"Det betyder, at de rejser, som man enten har bestilt, eller har betalt for, ikke vil blive gennemført, siger Advokat Gert Nissen fra advokatfirmaet Lett, der er kurator i sagen.



På selskabets hjemmeside fremgår det også, at hvis man har betalt med Mastercard "er der under visse omstændigheder mulighed for, at pengene kan refunderes".



"Men det afhænger af, hvad det er for et slags Mastercard, man har betalt med.



"Så hvis man har været kunde og har betalt med Mastercard, bør man tage fat i sit pengeinstitut for at høre, om der er en mulighed med det specifikke Mastercard, siger Gert Nissen.



Dermed risikerer flere danskere at miste de penge, de har brugt på en rejse med Eurolines Scandinavia, som nu ikke kan gennemføres.



Præcis hvor mange kunder, der bliver berørt af konkursen, er ikke til at sige endnu.



"Vi har ikke det nøjagtige antal. Men vi har været i kontakt med rigtig mange kunder, og ud fra de oplysninger vi ligger inde med, drejer det sig om et niveau på omkring 1000 kunder, siger han.



Hvis man som kunde ikke har brugt et bestemt Mastercard og derfor ikke kan få pengene retur, skal man anmelde sit erstatningskrav.



I sidste uge blev Eurolines Scandinavia taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten.



Ifølge Gert Nissen forventes leverandører og långivere at have omkring 13 millioner i klemme i selskabet foreløbigt. Det er uden at regne kundernes erstatningskrav med.



Eurolines Scandinavia blev grundlagt i 1988. Selskabets varemærke var at tilbyde billige busrejser til mere end 204 byer i hele Europa.



/ritzau/