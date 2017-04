Dong Energy får ny landechef i UK

Dong Energy får ny adm. direktør i UK i form af Matthew Wright. Her afløser han Brent Cheshire, der går på pension i juni efter 13 år i virksomheden.



Matthew Wright kommer fra Southern Water, et britisk vandforsyningsselskab, og skal stå i spidsen for DONG Energy's største internationale marked. Han vil arbejde sammen med Brent Cheshire fra 1. maj 2017 for at sikre en ukompliceret overgang til ny ledelse. Matthew Wright overtager rollen som administrerende direktør for DONG Energy UK 1. juni.



Han bringer 20 års erfaring med sig fra energibranchen.



Den afgående topchef, Brent Cheshire, blev i 2004 DONG Energy's første medarbejder i Storbritannien, og under hans ledelse er virksomheden vokset hurtigt til i dag at være mere end 850 medarbejdere. DONG Energy har investeret ca. 6 mia. pund i Storbritannien i løbet af Brent Cheshires virke og er førende på det britiske marked for havvind.



Brent Cheshire nøgle i britisk udvikling



Dong Energy's adm. direktør, Henrik Poulsen, siger:



"Brent Cheshire har spillet en helt afgørende rolle for den markante vækst og succes, som vores britiske forretning oplever, og jeg er ham enormt taknemmelig for det lederskab, passion og engagement, han har udvist gennem de sidste 13 år. Brent efterlader vores britiske forretning i en fantastisk position, og jeg vil gerne takke ham for alt det, han har gjort for Dong Energy."



"Det er en spændende tid for vores britiske forretning med fire nye havmølleparker under opførelse, og vores første REnescience-bioenergianlæg åbner også senere på året. Jeg er glad for, at Matthew Wright starter hos os og skal være med til at bygge videre på denne succes," fortsætter Henrik Poulsen.