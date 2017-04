BP-topchef sættes 40 pct. ned i løn efter aktionærvrede

Vrede aktionærer har gjort indtryk på bestyrelsen i BP, som har reageret med at skære i lønchecken til ledelsen.



Topchef Bob Dudley falder således 40 pct. i samlet belønning til 11,6 mio. dollar (81 mio. kr) for 2016 fra 19,4 mio. dollar (135 mio. kr.) i 2015, fremgår det af BP's årsrapport.



Det kommer oven på sidste års generalforsamling, hvor knap 60 pct. af aktionærerne stemte imod lønningspolitikken for topledelsen. Afstemningen var kun vejledende, men den har alligevel fået konsekvenser.



Simplere aflønning



"Sidste års afstemning sendt et klart signal om, hvordan vi håndterer cheflønninger. Det er tydeligt, at aktionærerne og andre interessenter gerne vil have, at vores aflønningspolitik er simplere, mere gennemsigtig og fører til lavere belønning," udtaler Ann Dowling, der står i spidsen for bestyrelsens lønudvalg, i BP's årsrapport.



Blandt andet har BP begrænset bonusmuligheden til maksimalt fem gange årslønnen fra tidligere syv gange, og der er lagt strengere krav til, at ledelsen skal geninvestere noget af belønningen i BP-aktier.



Bob Dudley har siddet i spidsen for BP siden 2010, hvor han tog over fra Tony Hayward oven på olieudslipskatastrofen i Den Mexicanske Golf.



/ritzau/FINANS