ATP: Vestas har været igennem en fantastisk udvikling

Relateret indhold Artikler

Vestas modtog store roser fra en af sine store aktionærer, ATP, på selskabets generalforsamling torsdag i København.



- Med en omsætning på over 10 mia euro og et driftsresultat, EBIT, på mere end 1,4 mia. euro er der klart tale om et rekordresultat, sagde ATP's investeringschef Claus Wiinblad.



Han tog et tilbageblik på Vestas-aktiens udvikling hen over det forgangne år, hvor blandt andet præsidentvalget skabte uro hos investorerne.



- Valget af Donald Trump og bekymringer for hans energipolitik, efterfulgt af en kort opbremsning af ordreflowet hen over efteråret, bragte aktien lidt under pres på det tidspunkt.



- Det vendte med en rekord-december, der sluttede med et brag af 17 nye ordrer på årets tre sidste dage. Det var vist ikke alle i Vestas, der havde mulighed for at holde juleferie det år, sagde Wiinblad.



Den stærke afslutning på året betød, at Vestas nåede en samlet ordreindgang for året på 10,4 gigawatt.



- Det er imponerende og har klart hjulpet til fremgang i Vestas-aktien. Specielt på det amerikanske marked er det lykkedes at udnytte de ændrede PTC-regler på absolut bedste vis. Det har givet et meget stærkt udgangspunkt for potentialet på det amerikanske marked for de kommende fire år.



- Set i et lidt større perspektiv er det faktisk en fantastisk udvikling, Vestas har været igennem, sagde Wiinblad.



Han nævner, at Vestas' ordreindgang over de seneste fem år er steget fra omkring 4 gigawatt til over 10 gigawatt. Og driftsmarginen, EBIT, er steget fra et rundt nul til næsten 14 pct.



- Det er en ret fantastisk udvikling. De sidste års udvikling viser, at Vestas har et særdeles konkurrencedygtigt produktprogram og klart har været i stand til at vinde markedsandele, når man ser bort fra det kinesiske marked, sagde Claus Wiinblad.



/ritzau/FINANS