Sydbank: Det højeste bud på Dong skaber ikke mest reel værdi

Selv om Børsen skriver, at den russiske Mikhail Fridman angiveligt skulle have budt op til 25. pct. højere end de andre bud på Dongs olie- og gasaktiviteter i Nordsøen, mener aktieanalytiker ved Sydbank Morten Imsgard ikke, at divisionen vil kunne gå til et bud, hvis eneste force er at betale en ekstra høj pris.



Han understreger, at hele spekulationen om Mikhail Fridman udelukkende er på rygtebasis, og han ikke har nogen holdning til den russiske oligark.



- Men det handler mere om bare pris i sådan et spørgsmål, især når det er staten, der skal sælge Dongs olie- og gasaktiviteter. Samfundsmæssigt er der også flere aspekter i olie- og gasforretningen, både den løbende drift, men også oprydningen, siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker ved Sydbank.



Han peger på, at modparten, som Dong og dermed den danske stat skal vælge, skal ikke alene være finansielt stærk, men også villig til at rydde op i aktiviteterne den dag, der ikke skal produceres mere.



Selv om de øvrige aktionærer kunne være villige til at sælge til det højeste bud, er den danske stat majoritetsaktionær og kan blokere for et eventuelt salg til en modpart, som de ikke vurderer er den bedste på længere sigt.



- Den danske stat har selvfølgelig interesse i at sælge til en virksomhed, som kan være en rigtig god modpart. I sidste ende er det nemlig også staten, der skal have mange af de skatteindtægter, som skal følge med. Så der er helt sikkert en form for analyse af modpartsrisiko i Dong, siger Morten Imsgard.



MÆRSK KALDES IDEELT MATCH



Mærsk har flere gange været beskrevet som en ideel køber af Dongs olie- og gasaktiviteter. Morten Imsgard peger på, at det store område ud i Nordsøen vil være attraktivt for Mærsk, hvis de søger at værre større og konsolidere sin forretning omkring Nordsøen.



- Det er klart, at Mærsk vil være interesserede, men ikke for enhver pris. Mærsk har nogle meget klare retningslinjer for, at der skal være fornuftige afkast på de investeringer, de laver. Der er også skrevet meget om Dongs skatteunderskud, så måske har Mærsk nogle synergimæssige fordele, det vil gøre dem i stand til at lægge et højt bud. Det vil tiden vise, siger Morten Imsgard og opsummerer:



- Man kan godt komme i en situation, hvor det højeste bud ikke skaber mest værdi. Det er ikke bare en forretning, man sælger, når staten reelt set skal være en form for modpart i processen - også efter salget, siger han.



