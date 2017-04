Relateret indhold Artikler

Lønningerne er i flere årtier steget meget hurtigere end produktiviteten i flere danske serviceerhverv. Udviklingen har efterladt mange virksomheder sårbare, hvis konkurrencen øges, vurderer tænketanken Axcel Future ifølge Finans i en analyse.



"Hvis konkurrencen fra udlandet stiger, sidder mange servicevirksomheder i en udsat situation. Så kan man få store udfordringer med lønsomheden," vurderer Jens Hjarsbech, seniorøkonom i Axcel Future.



Fra 1990 til 2016 steg lønomkostningerne per ansat indenfor erhvervsservice - der dækker alt fra rengøring til advokater - med 20 pct. mere end produktiviteten, viser analysen.



Det samme billede ser man indenfor handel og transport, der blandt andet tæller postvæsenet, detailhandlen og restaurationsbranchen. I industrien steg produktiviteten derimod 30 pct. mere end lønomkostningerne.



Konkurrenceevnen falder jo længere tid, lønudviklingen overstiger produktiviteten, viste flere analyser fra Produktivitetskommisionen.



Interesseorganisationen Dansk Erhverv anerkender, at mange serviceselskaber har bøvl med produktiviteten. Men udenlandske virksomheder vil ikke nødvendigvis være klare det bedre.



"De udenlandske servicevirksomheder vil stå overfor de samme udfordringer som de danske. Pleje og produktion af mange services er svære at flytte over landegrænser," siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, til Finans.



Mere international konkurrence kan give lavere priser på serviceydelser, som er dyrere i Danmark end i mange andre lande. Men det vil også koste livet for nogle danske virksomheder, vurderer Philipp Schröder, professor i økonomi på Aarhus og medlem af Produktivitetskommissionen.



Udviklingen skyldes ifølge Steen Bocian blandt andet at lønninger i industrien og servicesektoren følges tæt ad, mens væksten i produktiviteten er meget forskellig. Han peger dog på, at mange servicevirksomheder har formået at hæve deres priser, så de stadig er lønsomme.



/ritzau/FINANS