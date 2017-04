Sonova klar med nyt trådløst topprodukt til august

Relateret indhold Artikler

Den schweiziske høreapparatproducent Sonova, der konkurrerer med både GN Hearing og William Demant Holding, er så godt som færdig med udviklingen af sit nye trådløse topprodukt, som derfor kan lanceres til august.



Det oplyser selskabets topchef, Lukas Braunschweiler, til Ritzau Finans i forbindelse med den årlige messe hos den amerikanske brancheforening, American Academy of Audiology (AAA), i Indianapolis i denne uge.



"Produktet er færdigt. Så vi kommer med det til sommer. Vi er på et godt spor og bruger det i pilotudgaver med VA allerede," siger Lukas Braunschweiler til Ritzau Finans.



Han ser desuden ikke nogen større trussel fra de seneste konkurrerende lanceringer - fra blandt andet danske GN Hearing, der i denne uge har løftet sløret for sin femte generation af produkter baseret på højfrekvensen 2,4 GHz, Resound Linx 3D.



Derudover løftede tyske Sivantos allerede i sidste uge sløret for sit nye trådløse produkt, mens både William Demant Holding og Widex allerede sidste år lancerede produkter i klassen.



"Jeg er faktisk meget glad for vores position efter de konkurrerende lanceringer. For at være helt ærlig var der ikke meget nyt i dem, og det meste af det var ventet," siger Lukas Braunschweiler.



Har made for all-markedet for os selv



Han ser det som en god situation, fordi alle de konkurrerende selskaber har løsninger, der er "Made for iPhone", hvilket giver mulighed for at streame eksempelvis telefonsamtaler og musik direkte til høreapparatet fra brugerens iPhone.



Ingen har dog endnu knækket koden til at streame direkte til Android-telefoner også, men det har Sonova, der allerede sidste år demonstrerede teknologien for Ritzau Finans og senere for en stribe analytikere og investorer i forbindelse med en investordag i selskabets hovedkvarter i schweiziske Stäfa i oktober.



"Situationen er god. De arbejder alle sammen med Made for iPhone, og vi er de eneste med Made for All-teknologi. Så vi mener, at vi har markedet ret meget for os selv der," siger Lukas Braunschweiler.



Klar til VA i november



Han peger på, at lanceringen sker allerede til august for at sikre, at Sonova kan nå at lancere det nye produkt i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner og deres familier, allerede til november.



VA arbejder nemlig med blot to årlige lanceringsvinduer - et den 1. maj og et den 1. november - og det er et krav, at nye produkter skal have været på markedet i en vis periode, inden de kan komme med i VA-kontrakten.



Sonova er netop nu klar markedsleder i VA med en markedsandel målt på antal enheder på omkring 45 pct., mens danske GN Hearing er nummer to hos VA med en markedsandel på omkring 21 pct.



"Vi skifter vores lanceringsmønster til slutningen af februar og august nu, så vi kan møde de respektive lanceringsvinduer for VA," siger Lukas Braunschweiler.



"VA er altid meget vigtig for os, fordi det formentlig er en teknologileder på mange måder fra kundernes synspunkt," fortsætter Sonova-topchefen.



