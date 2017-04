E-mail sår tvivl om Danske Bank-chefs forsvar i hvidvask-sag

Relateret indhold Artikler

Danske Bank og Finanstilsynet i både Danmark og Estland var tidligt opmærksomme på, at der var risiko for, at bankens estiske filial havde lyssky kunder og ikke overholdt hvidvaskloven.



Det skriver Berlingske.



Alarmklokkerne ringede allerede i foråret 2013 - altså længe før banken efter eget udsagn i 2014 opdagede problemerne og lukkede ned for de mistænkelige kunder.



Det viser en intern e-mail fra banken, som Berlingske er i besiddelse af.



Avisen kunne for to uger siden afsløre, hvordan mia. af hvidvaskede kr. fossede gennem Nordea i Danmark og især Danske Banks estiske filial og videre til blandt andet skattely.



Ifølge myndighederne i Moldova og Letland stammer pengene fra kriminalitet i Rusland.



Transaktionerne begyndte i 2011 og fortsatte tilsyneladende uhindret helt frem til og med maj 2014. De havde ifølge eksperter en så mistænkelig karakter, at de burde være opdaget af bankerne og indberettet til myndighederne, som hvidvaskloven kræver det.



Danske Banks topchef, Thomas Borgen, undskyldte sig for to uger siden med, at banken først opdagede de mange mistænkelige kundeforhold i 2014 og derefter smed kunderne ud samt udskiftede ledelsen i Estland.



Men ifølge Berlingske var banken allerede tidligt i 2013 bekendt med, at der kunne være problemer med udenlandske kunder i den estiske filial.



Det viser en e-mail sendt i foråret 2013 fra en chef i Danske Bank-koncernens afdeling for hvidvask-overvågning. E-mailen blev blandt andet sendt til ledelsen i den estiske filial samt til en direktør i selve Danske Bank-koncernen.



Af e-mailen fremgår det, at man både i det estiske og det danske finanstilsyn var "bekymret" over "russiske kunder" i den estiske filial.



Desuden fremgår det, at det estiske finanstilsyn flere gange henvendte sig til banken om emnet, men at tilsynsmyndighederne ikke mente, at Danske Bank tog sagen "særligt seriøst".



/ritzau/