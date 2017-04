Novo-rival: Hjerte-kar-data har skubbet ekstra til salget

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisks tyske konkurrent på diabetesmarkedet, Boehringer Ingelheim, mærker allerede øget interesse for selskabets diabetespille Jardiance på det vigtige amerikanske marked.



Det sker, få måneder efter at selskabet har fået anerkendt, at diabetespillen også reducerer risikoen for hjerte-kar-død hos voksne patienter med type 2-diabetes.



Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, godkendte udvidelsen til indlægssedlen i december og gav dermed Boehringer og partneren Eli Lilly et vigtigt, men også nyt markedsføringsargumentet på hånden.



Det er nemlig første gang nogensinde, at et diabetesmiddel anerkendes for - ud over at kontrollere blodsukkeret - også at have den ekstra gevinst at sænke risikoen for hjerte-kar-død.



"Vi har det nu i labelen i USA og markedsfører det sammen med vores partner Eli Lilly, og blandt de patienter, der er nye til behandlingsformen, har vi set en væsentlig stigning. Vi ser, at Jardiance vokser stærkt, og det vil blive en væsentlig vækstdriver for selskabet i fremtiden," siger Allan Hillgrove, koncerndirektør og chef for Boehringer Ingelheims division for lægemidler, under et interview i selskabets hovedkvarter.



Går efter markedslederen



Recepttal fra Symphony Health viser, at Jardiance i begyndelsen af året stod på 22,7 pct. af de recepter, der blev udskrevet til patienter i USA, der ikke tidligere havde været i behandling med den type diabetespiller. I uge 12 var tallet 26,4 pct.



De to øvrige spillere i lægemiddelklassen, Farxiga fra Astrazeneca og Invokana fra Johnson & Johnson, er i samme periode gået fra markedsandele på 27,3 pct. og 50 pct. af markedet til nu 27,1 pct. og 46,5 pct. i uge 12. Det er med andre ord især markedslederen, Invokana, som taber terræn.



"Vi ser gerne, at Jardiance bliver nummer et i klassen, men det vil tage et stykke tid at nå dertil, da vi skal se effekterne af de patienter, der skifter, og den øgede andel af nye patienter. Men vores ambition er at blive etter," siger Allan Hillgrove.



For Novo kan der være grund til at skæve til salgsudviklingen for Jardiance, da Novo som det eneste blandt de øvrige medicinalselskaber har vist hjerte-kar-beskyttende egenskaber med to af sine diabetesmidler, GLP-1-analogerne Victoza og Semaglutid.



Myndighederne i USA og Europa er i færd med at se på data for at afgøre, om Novo må benytte tilsvarende markedsføringsargumenter om Victoza som Boehringer.



Victoza ikke direkte konkurrent



Nogen direkte konkurrent i den henseende anser Allan Hillgrove dog ikke Novo for at være. Det skyldes blandt andet, at der er tale om forskellige lægemiddelklasser, og at Jardiance har den fordel, at der er tale om en pille og ikke som Victoza er en injektion.



"Jeg tror, at for GLP-1 er injektion en barriere. De vil blive brugt, men af de drøftelser, vi har med lægerne, fremgår det, at de som regel vil prøve at bruge en tablet, før de bruger en injektion. Så jeg er ikke sikker på, at de to er i direkte konkurrence," siger Allan Hillgrove.



I forhold til de årlige forhandlinger med sygekasserne og indkøbsforeningerne, PBM'erne, har hjerte-kar-fordelen endnu ikke vist sit værd, men hjerte-kar-dataene vil få betydning, mener Allan Hillgrove.



"Jeg venter, at det vil hjælpe os til at få adgang til flere patienter. Men hvad det så præcis komme til at betyde i antal, mangler vi at se. Men det vil hjælpe at have de data i forbindelse med drøftelserne," siger Allan Hillgrove.



/ritzau/FINANS