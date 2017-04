Monsanto overrasker igen positivt og opjusterer

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Opdateret 15.22 - Monsanto overrasker for tredje kvartal i træk positivt med indtjeningen, og denne gang udløser det en opjustering af prognosen for hele regnskabsåret.



I andet kvartal af Monsantos skæve regnskabsår, 2016/17, hentede såsæds- og plantebeskyttelseskoncernen en indtjening på 3,19 dollar per aktie for den fortsættende forretning.



Ophørende aktiviteter og særlige poster trak ned med 0,10 dollar per aktie, men uanset var der tale om en positiv overraskelse i forhold til analytikernes forventninger, der lå mellem 2,63 og 2,86 dollar per aktie og i snit var på 2,79 dollar ifølge Bloomberg News.



Omsætningen steg 12 pct. til 5,07 mia. dollar i kvartalet, især løftet af en bedre afsætning af såsæd i majsforretningen.



Prognosen for hele 2017 øges af Monsanto til nu at være "i den høje ende" af den tidligere ramme på 4,50 til 4,90 dollar per aktie for den fortsættende forretning.



Monsanto er i øjeblikket ved at blive overtaget af tyske Bayer, og den handel ventes på plads inden udgangen af kalenderåret.



Aktien i Monsanto indikeres 2,4 pct. højere i det amerikanske formarked oven på regnskabet.



/ritzau/FINANS