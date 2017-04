Geranium er verdens 19. bedste restaurant

Relateret indhold Artikler

Der er to danske restauranter på listen over verdens 50 bedste.



Det står klart, efter at listen over verdens bedste spisesteder, World's 50 Best Restaurant, er blevet afsløret.



Med både "buena sera", "g'day" og "godaften" blev der budt velkommen til de mange fremmødt i Royal Exhibition Building i den australske by Melbourne.



Den bedste danske restaurant er Geranium, der indtager 19.-pladsen. Danmarks eneste trestjernede michelinrestaurant blev placeret som nummer 28 sidste år.



Også Relæ er igen i år at finde på listen. Denne gang er restauranten rykket en enkelt plads frem til nummer 39 mod nummer 40 i 2016.



Flere end 1040 ledende skikkelser inden for den internationale restaurationsbranche har stemt verden over.



Gruppen består af en tredjedel kokke, en tredjedel madskribenter og en tredjedel gastronomer og feinschmeckere.



Titlen som verdens bedste restaurant går til Eleven Madison Park, der ligger i den amerikanske storby New York.



Sidste år kom tre danske restauranter på listen. Noma, der fik førstepladen i 2010, 2011, 2012 og 2014, landede på en femteplads.



Titlen som mest bæredygtige restaurant har Relæ mistet i år til fordel for Septime, der ligger i den franske hovedstad, Paris.



/ritzau/