Nets køber finsk forretning for op til 224 mio kr

Opdateret 13.51 - Nets køber en del af den finske finanskoncern OP for op til 224 mio. kr.



Det fortæller Nets i en meddelelse til fondsbørsen onsdag.



Der er tale om en portefølje på omkring 15.000 kontrakter med både store, små og mellemstore virksomheder i Finland, oplyser Nets. De har en underliggende årlig kortomsætning på 37 mia. kr. fra Visa- og Mastercard-betalinger.



Det to selskaber indgår desuden et tiårigt strategisk partnerskab for Finland og Baltikum. I forvejen har OP været kunde hos Nets, hvilket vil lette overgangen, skriver Nets i meddelelsen.



Købet består af 179 mio. kr. i første omgang og op til 45 mio. kr., der afhænger af udviklingen i den købte forretning.



/ritzau/FINANS