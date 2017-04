Siemens Gamesa sætter navn på topledelsen

Relateret indhold Artikler

Den nyfusionerede vindmøllekæmpe Siemens Gamesa har sat navn på den fælles topledelse.



Bestyrelsen bliver ledet af Rosa Garciá, der i forvejen var direktør for Siemens' spanske afdeling, mens Ignacio Martín, der hidtil har været topchef i Gamesa, kun fortsætter som øverste chef for det fælles selskab i en overgangsfase. Jagten på en ny administrerende direktør er i gang.



Det fortæller Siemens Gamesa Renewable Energy, som er det fulde navn på det nye selskab, onsdag.



Andrew Hall rykker op fra en stilling som finansdirektør i Siemens Wind Power til samme rolle i det fælles selskab. Siemens' vindchef, Marcus Tacke, tager tøjlerne i offshore-afdelingen, mens Gamesas tidligere underdirektør, Xabier Etxeberria, får kontrol over onshore-afdelingen.



Der er endnu ikke sat navn på næste ledelseslag i forretningen, men det vil ske inden for de kommende måneder, oplyser Siemens' danske afdeling til Ritzau Finans. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad fremtiden bringer for den hidtidige offshore-chef i Siemens Wind Power, Michael Hannibal, eller hans onshore-kollega, Thomas Richterich.



/ritzau/FINANS