Hellerup Finans' tomme børsskal dømt til afnotering - overvejer anke

Nasdaq Copenhagen har besluttet, at Nordic Blue Invest får sidste dag på fondsbørsen 28. april.



Men den tomme børsskal efter Viborg HK, som en overgang havde navnet Hellerup Consulting Group, er uenig i afgørelsen og overvejer at anke den.



Nordic Blue Invest fortalte ellers mandag, at en potentiel investor har meldt sig på banen og underskrevet en hensigtserklæring om at indskyde en ny aktivitet i selskabet.



Men det var ikke nok for fondsbørsen, fortæller selskabet, som Hellerup Finans ejer 32 pct. af.



Tirsdag sendte Nordic Blue Invest en redegørelse til Nasdaq om den nye aktivitet og om, hvordan selskabet har i sinde at oplyse noteringsbetingelserne. Men senere samme dag kom afgørelsen fra Nasdaqs disciplinærkomité om, at selskabet skal slettes fra handel.



"Selskabet er uenig i disciplinærkomitéens afgørelse, og det er endvidere selskabets opfattelse, at disciplinærkomitéen i sin vurdering ikke har forholdt sig til den ny aktivitet, som selskabet har oplyst om," skriver Nordic Blue Invest i en meddelelse.



Nordic Blue måtte i sidste uge sande, at det ikke havde levet op til fristen fra Nasdaq Copenhagen om at finde en ny aktivitet inden 31. marts. Selskabet var derfor endt i Nasdaqs disciplinærkomité.



"Selskabet er opmærksom på, at den af Nasdaq Copenhagen fastsatte frist til at opfylde noteringsbetingelserne den 31. marts 2017 er overskredet, men efter selskabets opfattelse har selskabet præsenteret en god og holdbar løsning til opfyldelse af noteringsbetingelserne i løbet af kort tid, men at disciplinærkomitéen ikke har tillagt dette tilstrækkelig værdi i sin vurdering af, om "alle andre alternative løsninger på problemet er udtømte"," hedder det i meddelelsen.



Nordic Blue Invest overvejer nu at anke afgørelsen og vil udsende en ny orientering til markedet, når en beslutning er truffet.



Nordic Blue Invest har tidligere forsøgt at blive først et konsulenthus og senere en alternativ investeringsfond forvaltet af Hellerup Finans, der ejer 32 pct. af aktierne, men den plan blev stoppet af Finanstilsynet i efteråret 2016.



Siden da har Nordic Blue arbejdet på at overtage en uspecificeret "erhvervsmæssig aktivitet", så selskabet kan leve op til kravene til at være børsnoteret.



Selskabet har ikke haft nogen aktiviteter siden juli 2015, hvor håndboldklubben Viborg HK blev solgt fra.



ritzau/FINANS