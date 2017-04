Tuborg lancerer stor flerårig kampagne med Major Lazer

Relateret indhold Artikler

Bryggerikoncernen Carlsberg lancerer en stor kampagne - Tuborg Open - for Tuborg i flere lande blandt andet Indien, Kina, Rusland og Indonesien, men også på flere mindre kendte Tuborg markeder som eksempelvis Brasilien og Japan.



Kampagnen bliver flerårig, men startes med et samarbejde med Major Lazer og lokale artister fra tre lande. Indtil videre er der kun sat navn på en russisk hip-hop stjerne, Scriptonite, der er ekstrem populær i Østeuropa og ikke mindst på Carlsbergs store marked i Rusland siden han debuterede i 2015. De to øvrige artister vil blive offentliggjort senere.



Major Lazer, der er et musikalsk projekt bestående af trioen Diplo, Jillionaire og Walshy Fire, er herhjemme kendt for deres samarbejde med især danske Mø på hitsinglen "Lean on" og "Cold Water", hvor Mø sang duet med Justin Bieber. Men Major Lazer har også arbejdet sammen med blandt andet Bruno Mars, Ellie Goulding, Sean Paul og Nicki Minaj.



Major Lazer er valgt, fordi Tuborgs Global Brand direktør, Vsevolod Nikolaev, mener, at producergruppen med Diplo i spidsen står for det samme som Tuborg gerne vil stå for - innovation, kvalitet og evnen til at arbejde i partnerskaber.



Kampagne uden om Danmark



Kampagnen kommer ikke til at køre i Danmark. Det er der en naturlig forklaring på, siger Vsevolod Nikolaev til Ritzau Finans.



"I Danmark er det velkendt og indarbejdet, at musik er en del af Tuborgs DNA. Tuborg har været nummer et som musikbrand i mere end 30 år," siger han.



Tuborgs vigtigste vækstmarkeder er Indien, Kina og Rusland, hvor kampagnen køres fuld. Og de tre markeder har specielt fokus, forklarer Vsevolod Nikolaev videre, men understreger at selv om fokus er på disse markeder, så kan musikfans på andre markeder også blive involveret.



Sidste år voksede Tuborg-mærket samlet set 9,6 pct., mens væksten i Indien var 14 pct. og 12 pct. i Kina. Det er den vækst, der skal sættes yderligere fart på.



Og at kampagnen alligevel koncentrerer sig om de markeder, skyldes ønsket om at forblive relevante hos kunderne - og for at kunne det, skal "vi konstant forandre os", som Tuborg-chefen udtrykker det.



Den historie som Tuborg vil fortælle, er historien om arven fra de gamle dage.



"Det er måske nok kendt viden i Danmark, men internationalt vil vi gerne minde forbrugerne om, at Tuborg blev lanceret helt tilbage i 1880, og at grundlæggerens motto, om at stilstand er tilbagegang, stadig er gældende," siger Vsevolod Nikolaev.



Han pointerer dog også, at det er vigtigt for kampagnen at fortælle, at Tuborg fortsat vil være med til at hjælpe nye talenter frem.



Hvad kampagnen koster besvares med et:



"Vi afslører aldrig, hvad vores partnerskaber eller kampagner koster."



/ritzau/FINANS