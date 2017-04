Hempel hensætter 300 mio kr i stor sag om bestikkelse - bundlinjen halveres

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hempel

Berlingske Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Berlingske

Hempel

Opdateret 10.44 - Den danske malingproducent Hempel afsætter et stort beløb til den verserende bestikkelsessag, som selskabet er involveret i i Tyskland.



I forbindelse med regnskabet for 2016, som er offentliggjort onsdag, bliver 300 mio. kr. hensat til bestikkelsessagen, skriver Finans og Berlingske på baggrund af regnskabet.



"Det er et ganske uhyrligt stort beløb. Det bliver meget, meget vanskeligt at forklare medarbejderne," siger adm. direktør Henrik Andersen til Finans.



Af regnskabet fremgår det, at 40 mio. euro - knap 300 mio. kr. - sættes af til efterspillet i den tyske bestikkelsessag. Pengene sættes af til de bøder og sagsomkostninger, som må ramme det danske selskab, skriver Hempel i regnskabet.



Samtidig loves der "betydelige investeringer", så lignende sager om manglende overholdelse af interne og eksterne regler undgås.



Hensættelsen koster direkte på bundlinjen, hvor overskuddet falder fra 108 mio. euro i 2015 til 47 mio. euro i 2016.



Sagen rullede i efteråret, hvor det kom frem, at Hempel, der især er en stor producent af skibsmaling, var involveret i en sag om bestikkelse i den tyske afdeling. Sagen har også kostet flere medarbejdere i Tyskland jobbet.



"Desværre må Hempel konstatere, at vi mod forventning har identificeret en praksis, som umiddelbart ikke overholder tysk lovgivning. Det er en praksis, som er relateret til samarbejdet mellem Hempel Tyskland, skibsejere og ship managers. Hempel beklager dybt, at det i nogle tilfælde ser ud til, at vores interne regelsæt bevidst er blevet tilsidesat, og at tysk lovgivning ikke er blevet overholdt," lød det fra Henrik Andersen i den forbindelse.



På omsætningen går Hempel også tilbage fra 1,56 mio. euro i 2015 til 1,42 mio. euro i 2016, viser regnskabet.