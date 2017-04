Medie: Cityjet etablerer base i Estland

Det irske flyselskab Cityjet er i gang med at etablere en base i Estland, hvorfra der skal foretages flyvninger med CRJ900-fly for SAS.



Det skriver branchesitet Check-In.



Cityjet, der i begyndelsen af i år købte SAS-datterselskabet Cimber, skal fremadrettet bemande 22 Bombardier CRJ900-fly fra baser i blandt andet Stockholm og København.



Men fremover vil Cityjet også operere SAS-fly fra baser udenfor Skandinavien.



Cityjet er nemlig i færd med at rekruttere kaptajner og styrmænd til CR900-fly, der skal opereres fra en base i Tallinn i Estland, oplyser Check-In.



Hos Cityjet er man ikke meget for at tale om den nye base, men bekræfter over for branchesitet, at "vi er i gang med at ansætte besætninger, der skal have base i Tallinn i Estland".



"Da vi i forvejen har et antal fly, der natstopper i Tallinn, giver det mening for Cityjet at ansætte besætningerne lokalt for at forbedre effektiviteten," siger en pressetalsmand for Cityjet til Check-In.



/ritzau/FINANS