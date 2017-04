Sydbank: ISS-køb af Guckenheimer ser dyrt ud

Relateret indhold Tilføj søgeagent ISS

Ved første øjekast ser ISS' pris for Guckenheimer ud til at være et dyrt køb, men der er gode muligheder i opkøbet.



Det vurderer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i en kommentar.



Han skriver, at en pris på 15,9 x EBITA ser relativt dyr ud, men efter ventede synergier bliver der tale om cirka 9 X EBITA, og det er "langt mere spiseligt", mener analytikeren.



"Med potentiale for kontraktudvidelser med de største Guckenheimer-kunder, nuværende ISS-kunder og omkostningsreduktioner, ser vi god mulighed for, at ISS vil være i stand til realisere de annoncerede synergieffekter. Dermed skaber opkøbsprisen efter vores vurdering gode forudsætninger for, at opkøbet er værdiskabende for investorerne," vurderer Søren Løntoft.



De 20 største af Guckenheimers kunder udgør 50 pct. af den samlede omsætning og tæller selskaber som Google, Nike, Twitter og Monsanto.



Netop de største af Guckenheimers kunder er efter Sydbanks vurdering særdeles interessante for ISS, da der især blandt store globale selskaber er en stigende efterspørgsel efter serviceudbydere, der er i stand til at levere en samlet pakke af serviceydelser - herunder på tværs af landegrænser.



"ISS opnår med opkøbet af Guckenheimer efter vores vurdering et stærkt fundament for fremtidig krydssalg (enten i form af flere services og/eller på flere markeder) med store globale selskaber. Hertil kommer, at købet af Guckenheimer er i stand til at servicere nuværende ISS-kunder, der efterspørger cateringservices, bedre," noterer han.



/ritzau/FINANS