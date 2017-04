Kasi-Jesper melder Pandora til politiet

Relateret indhold Artikler

Den danske smykkegigant Pandora og Jesper "Kasi" Nielsen har de seneste år været alt andet end gode venner.



Nu tager Kasi-Jesper slagsmålet til nye højder, da han vil politianmelde Pandora for bedrageri og mandatsvig. Det oplyser han til Finans.



"Jeg vil have bagmandspolitiet til at kigge på, om der er foregået uregelmæssigheder i det Pandora-datterselskab, jeg var med til at bygge op gennem en årrække. Det ligner det i mine øjne, at der er sket," siger Jesper Nielsen til Finans.



Baggrunden for politianmeldelsen er, at selskabet Pandora Central Western Europe A/S, der distribuerer smykker til "forskellige vesteuropæiske markeder", netop har præsenteret et overskud på 336 mio. kr. i 2016. I de fire år forinden havde selskabet et samlet underskud på 830 mio. kr., og senest blev det til et tab på 83 mio. i 2015.



Det interessante ved Pandora CWE er, at det var det selskabs præstationer, der afgjorde størrelsen på Kasi-Jespers såkaldte earnout-betaling. Aftalen om earnout blev indgået, da Kasi ApS blev købt ud af Pandora i 2010. Betalingen fra aftalen skulle falde i 2015 på baggrund af de økonomiske resultater i det forudgående år.



Men da Pandora Central Western Europe offentliggjorde kæmpeunderskud det ene år efter det andet, vurderede Pandora, at earnout-aftalen havde en værdi af nul kr., da der skulle afregnes.



Omvendt har Kasi-Jesper hele tiden ment, at aftalen var langt mere værd. Af Kasi ApS' 2015/2016-regnskab hævdes det, at aftalen har en værdi af 761 mio. kr.



/ritzau/FINANS