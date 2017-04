Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil gøre det lettere for banker at låne penge ud, og det skal ske ved at ændre i Dodd-Frank-loven fra 2010.



Ifølge nyhedsbureauet Reuters ønsker præsidenten at ændre i loven, som de seneste syv år har reguleret og begrænset bankernes egne interesser i de finansielle markeder.



"Vi vil lave en meget stor ændring i Dodd-Frank. Vi vil have stærke restriktioner og stærk regulering. Men vi ønsker ikke regulering, der gør det umuligt for bankerne at låne til folk, der vil skabe arbejdspladser, lyder det fra Donald Trump tirsdag ifølge Reuters.



Udtalelsen kommer på et møde tirsdag i Det Hvide Hus med en række ledende forretningsfolk fra New York-området.



Det fremgår ikke af Reuters' nyhedsdækning, hvornår præsidenten forventer at kunne præsentere en egentlig ændring i lovgivningen.



