WDH klar med genopladelige batterier til topprodukt ved høre-messe

William Demant Holding er klar med en ny lancering, der skal bygge på sidste års lancering af topproduktet inden for høreapparater, Oticon Opn.



Det danske selskab vil ved denne uges messe hos den amerikanske brancheforening, American Academy of Audiology (AAA), præsentere en ny genopladelig batteriteknologi til formfaktoren miniRITE (receiver in the ear) for Oticon Opn.



Det oplyser selskabet tirsdag eftermiddag.



Teknologien skulle sikre, at høreapparatbrugeren kan lade sit batteri op i løbet af natten, hvilket skulle give batteritid nok til hele den kommende dag, fortæller det danske selskab.



Alle Oticon Opn-apparater, der er solgt siden lanceringen sidste sommer, kan desuden tilpasses, så de også kan få tilgang til den nye teknologi.



Batteritid er meget diskuteret i branchen, fordi det anses som et stort problem for brugerne, hvis man for ofte skal skifte batterier i de efterhånden meget små høreapparater.



Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, lancerede sidste år - som den første spiller i industrien - genopladelige batterier til sine høreapparater med lanceringen af Phonak Audéo B-R på den nye Belong-produktplatform.



Siden har selskabet udvidet teknologien til også at omfatte flere apparater på tværs af de tre hovedbrands Phonak, Unitron og Hansaton.



Nye udgaver på vej



Ud over lanceringen af den nye batteriteknologi sender William Demant også en ny teknologi til tinnitusramte på markedet inden for Oticon Opn-serien, ligesom der lanceres et høreapparat til svært hørehæmmede og en ny udgave af miniRITE-formfaktoren.



"Den udvidede Oticon Opn-familie vil sikre, at flere mennesker med høretab kan fortsætte med at kommunikere og forblive socialt aktive. Opn giver brugerne fordele, som selv de mest sofistikerede løsninger i dag ikke kan levere, siger Donald J. Schum, der er vicechef for audiologi hos Oticon, om lanceringerne.



Den årlige AAA-messe afholdes i 2017 i Indianapolis i staten Indiana og starter officielt onsdag.



/ritzau/FINANS