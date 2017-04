Boeing skal levere fly for milliarder til iransk kunde

Flyproducenten Boeing, der har hovedkvarter i amerikanske Chicago, har tirsdag landet en aftale med det iranske flyselskab Iran Aseman Airlines om levering af 30 fly til en samlet værdi af 3 milliarder dollar eller 21 milliarder kroner.



Det skriver flere medier herunder Bloomberg News.



Handlen giver Iran Aseman Airlines mulighed for køb af yderligere 30 stykker af flytypen 737 Max, som den første levering består af. Boeing venter at kunne levere de første fly i 2022 til den iranske kunde, der både flyver indenrigs og udenrigs.



Ifølge Bloomberg News er handlen desuden det første store amerikanske salg til Iran, efter at Donald Trump tiltrådte som USA's præsident 20. januar.



/ritzau/FINANS