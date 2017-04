Danske Bank: Vestas' Ordreindgang overrasker positivt

Kvartal 2017 2016 2015 2014 Annoncerede, Q1 1353 1806 1332 584 Uannoncerede, Q1 597 418 604 Annoncerede, Q2 1124 2467 1350 Uannoncerede, Q2 666 551 582 Annoncerede, Q3 1350 1131 604 Uannoncerede, Q3 419 377 566 Annoncerede, Q4 3305 1823 1574 Uannoncerede, Q4 1227 844 680 I alt, hele året: 10.494 8943 6544

Vestas' ordreindgang på 1353 megawatt i første kvartal var 13 pct. større end Danske Bank havde forudset, og det får banken til at kvittere med et forhøjet kursmål.- Som en konsekvens løfter vi vores EBIT-estimat for 2017 med 1 pct., og vi føler os bekræftet i vores vurdering af, at Vestas bør overgå sin egen nuværende prognose, hedder det i et notat fra banken.Danske Bank sigter nu efter 660 kr. for Vestas-aktien mod et tidligere kursmål på 635 kr. Anbefalingen er uændret "køb".Vestas-aktien stiger tirsdag med 0,7 pct. til 567,50 kr.Oversigt over Vestas' ordrer i de seneste år:Summen af de uannoncerede ordrer offentliggøres af Vestas i hvert kvartalsregnskab./ritzau/FINANS