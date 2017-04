Parken anker ikke dom for kursmanipulation

Parken anker ikke sin dom for kursmanipulation endnu en gang.



Fodbold- og underholdningskoncernen forsøger ikke at indbringe dommen fra Østre Landsret for Højesteret, skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag morgen.



Parken blev i landsretten i forrige uge idømt en bøde på 13 mio. kr. - samt en del af sagsomkostningerne - som straf for grov kursmanipulation ved handler med selskabets egne aktier.



Selskabet ændrer dog ikke på sine forventninger til 2017 om en omsætning på 1250 til 1275 mio. kr. og et resultat før skat på 60 til 80 mio. kr., skriver Parken.



Københavns Byret idømte i 2015 Parken en bøde på 1 mio. kr. for handlen med egne aktier, men den dom ankede selskabet til landsretten.



Også tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard og daværende direktør Jørgen Glistrup ankede deres domme fra byretten og modtog skærpede domme ved landsretten. Dommene lød her på halvandet års fængsel til hver.



Parken-aktien starter tirsdagens aktiehandel uændret i kurs 86,50 efter godt ti minutter.



/ritzau/FINANS