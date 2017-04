Mærsk og Novo blandt 117 virksomheder der brugte illegal arbejdskraft sidste år

Sidste år uddelte politiet 121 bøder til 117 virksomheder, der havde folk ansat uden den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse. Det skriver TV 2, som har fået aktindsigt hos landets politikredse.



Blandt de mere kendte af virksomhederne er Brøndby IF, Rederiet A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.



Men problemet kan være meget større, vurderer Shahamak Rezaei, som er migrationsforsker og lektor ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet.



"Når man tænker på, hvor mange illegale der anslås at være, så er 121 bøder ikke særligt mange," siger han til TV 2.



Han henviser til Rockwool Fondens seneste estimat på 18.000 illegale indvandrere i Danmark.



Ifølge TV 2 er der stor forskel på, hvordan virksomhederne overtræder den danske udlændingelov.



Af dommene kan man se, at nogle virksomheder direkte udnytter indvandrerens svære situation for at tjene penge.



22 af virksomhederne er således dømt efter en skærpende paragraf, som ofte gives, når en virksomhed benytter sort arbejde.



Det gælder blandt andet Hasle Camping, som ifølge dommen udnyttede to filippinske au pairs for at få økonomisk vinding.



Også Café Ciré i Valby har fået en skærpet dom, fordi de beskæftigede en opvasker, selv om han hverken havde den fornødne arbejdstilladelse eller havde ret til at opholde sig her i landet.



Ingen af de to virksomheder har ønsket at udtale sig til TV 2.



/ritzau/