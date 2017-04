Deutsche Bank dropper købsanbefaling efter Genmabs studieflop

Det mislykkede forsøg med kræftmidlet Darzalex koster en købsanbefaling for biotekselskabet Genmab hos analytikerne i Deutsche Bank.



Genmab og partneren Janssen meddelte i sidste uge, at et forsøg med Darzalex som solobehandling i lymfekræftformen non-Hodgkin lymfom (NHL) er stoppet, fordi resultaterne ikke var gode nok.



Janssen og Genmab sælger fortsat midlet som behandling til knoglemarvskræft og har yderligere forsøg på vej i lymfekræft og andre kræftformer. Men det afbrudte studie fjerner en bid af potentialet, og det har fået analytikere og aktiemarkedet til at reagere.



Deutsche Bank sænker sit kursmål fra 1480 kr. til 1380 kr. og ændrer sin anbefaling til "hold" fra "køb", viser data fra Bloomberg News.



Det nye kursmål ligger dermed godt 9 pct. over mandagens lukkekurs på 1264 kr. for aktien. Den er faldet i alt 149 kr., eller 10,5 pct., siden nyheden.



Også analytikere fra Handelsbanken, HSBC, SEB og Nordea har skruet ned for deres respektive Genmab-kursmål efter floppet, mens Jefferies og JPMorgan har beholdt deres kursmål.



/ritzau/FINANS