Tesla er nu mere værd end Ford

Den amerikanske el-bilproducent Tesla har nået nye højder målt på investorernes iver efter aktien. Koncernen, hvis aktie mandag steg til endnu et rekordniveau, er nu mere værd end den traditionsrige bilproducent Ford.



Dermed indtager Tesla andenpladsen i det amerikanske bilhierarki efter General Motors men foran Ford og Fiat Chrystler.



Overhalingen af Ford indenom kom, efter at Tesla rapporterede en produktion på 25.000 biler og SUV'er i første kvartal. Det oversteg analytikernes estimater, mens Ford, der leverede omkring ni gange så mange biler alene i USA i marts måned, skuffede på salget, hvilket resulterede i et kursfald.



"Jeg ved ikke, om folk ønsker elbiler, men folk ønsker Tesla. Jeg er ikke Elon Musk-beundrer, men folk, der normalt ville købe en Porsche, køber nu en Tesla i stedet for," sige analytiker Ben Kallo fra Robert W. Baird & Co til Bloomberg News.



Økonomiske præstationer langt fra imponerende



Det er ikke de økonomiske præstationer, der gør Tesla til USA's andenmest værdifulde bilproducent.



Ford har rapporterer nettoindtægter i løbet af de sidste fem år for i alt 26 mia. dollar, mens Tesla har 2,3 mia. dollar i samme periode.



Omsætningsmæssigt lå Ford på 152 mia. dollar sidste år sammenlignet med Teslas 7 mia. dollar.



Men Tesla har længe været værdsat som en teknologiaktie, blandt andet på grund af hvad analytikere kalder topchefen Elon Musks "star power".



Evnerstår mål med ambitioner



Og analytikerne er overbevist om, at Tesla har evnen til at nå Musks ambitiøse mål.



"De er en bedre bilproducent, de tiltrækker bedre talenter, og de har gang i flere ting uden for de fire vægge, end hvad vi kender til," vurderer Ben Kallo og peger på udtjente brancher, hvor investorerne ikke tjener penge, som en mulighed for virksomheder som Tesla.



Den californisk baserede virksomhed har endnu til gode at bevise, at den magter fremstilling i store mængder. Tesla rangerede ifølge Autodata Corp som nummer 30 i USA, når det gælder salg sidste år.



Men investorerne ser frem til lanceringen af den kommende model 3 - en sedan, der med en slagspris på omkring 35.000 dollar eller næsten halvdelen af den nuværende billigste model, skal slå døren ind til massemarkedet.



Topchef Elon Musk har estimeret, at med Model 3 vil virksomhedens årlige produktion stige til en halv million biler i 2018.



Og at elbiler er et troværdigt alternativ til traditionelle biler, er bekræftet af blandt andet den kinesisk internet gigant Tencent Holdings, der købte en 5 pct.s ejerandel i Tesla i marts.



Tesla foran traditionel værdikamp



I takt med at Tesla forsøger at komme ind på massemarkedet, vil virksomheden begynde at ligne en traditionel bilproducent, og det vil betyde hårdere kamp for at begrunde koncernens værdi.



For når salget vokser, og koncernen sætter sig ud over luksusmarkedet, vil de være nødt til at investere i nye fabrikker, detailhandlere og personale til at servicere bilerne.



Og hidtil har selskabet ikke haft den helt store efterspørgsel på massemarkedet for elbiler.



Snesevis af andre virksomheder over hele verden har elbiler på markedet, og flere er under udvikling, så ved udgangen af dette årti vil der være et betydelig udvalg af elbiler til rådighed.



"Investorerne handler, som om Tesla har en form for patent på et produkt, der ikke kan kopieres. At Teslas værdiansættelse overgår Fords er tankevækkende," siger analytiker Dave Sullivan fra autopacific Inc. til Bloomberg News.



/ritzau/FINANS