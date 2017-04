Relateret indhold Artikler

Bestyrelsen i Bioporto har besluttet at udstede nye warrants til direktionen og visse medarbejdere, skriver biotekselskabet i en meddelelse.



Det har den konsekvens, at selskabet sænker sine forventninger til driftsindtjeningen i 2017.



I alt bliver der udstedt 4.350.000 warrants, der har en teoretisk markedsværdi på 2.681.340 kr.



"Udstedelsen skal understøtte selskabets langsigtede mål og etablere en resultatbaseret aflønning, der afspejler selskabets og aktionærernes interesse," skriver selskabet.



Selskabet skriver videre, at resultatforventningen for 2017 bliver justeret på grund af "programmets regnskabsmæssige indvirkning". Det betyder, at Bioporto nu venter et driftsunderskud i niveauet 26-29 mio. kr. mod tidligere et minus på mellem 25 og 28 mio. kr.



Hver warrant giver modtageren ret til at tegne én aktie i selskabet. Udnyttelseskursen er fastsat til 2,41 kr. per aktie, og warrants kan udnyttes fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.



"Til de tildelte warrants er knyttet vilkår om bortfald, hvis selskabet ikke opnår en registreringsgodkendelse af The NGAL Test i USA inden udgangen af 2018. Programmet indeholder endvidere vilkår om "claw-back" i tilfælde af fejlagtige regnskabsoplysninger samt om fremrykket udnyttelse i tilfælde af blandt andet overtagelsestilbud, opløsning og virksomhedsoverdragelse," hedder det i meddelelsen.



Bioporto-aktien lukkede mandag med en kurs på 2,38 kr.



/ritzau/FINANS