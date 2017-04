Fuldt kog på vækstkedlerne: Chr. Hansen slår forventningerne

Eksklusivt for kunder

Opdateret 8.19 Ingredienskæmpen Chr. Hansen kommer ud af andet kvartal af regnskabsåret 2016/17 med en organisk vækst på 9 pct. Det er lige over analytikernes forventning om en vækst på 8,6 pct.



Vigtigt for koncernen er det, at forretningsområdet...