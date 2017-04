GN Groups høreapparatselskab, GN Hearing, har mandag løftet sløret for sit nye trådløse produkt - den femte generation af trådløse høreapparater baseret på 2,4 GHz-teknologien.



Navnet på det nye produkt er Resound Linx 3D, og det bliver lanceret på alle primære markeder i en fuld produktfamilie - det vil sige alle tilgængelige modeller - i de to øverste prisklasser, oplyser GN Hearing.



Produktet skal derefter lanceres hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i november. Netop i det segment har GN Hearing haft stor succes med sine tidligere trådløse produkter.



"Vi tager virkelig et massivt skridt inden for 2,4 GHz-teknologien med den her lancering. Det overordnede tema for det, som vi gør, er en stærkt forbedret livskvalitet for brugerne," siger Anders Hedegaard, der er adm. direktør for GN Hearing, til Ritzau Finans om lanceringen.



Resound Linx 3D bliver officielt udstillet og præsenteret i forbindelse med den årlige messe hos den amerikanske brancheforening, American Academy of Audiology (AAA), i Indianapolis i denne uge.



Tre væsentlige faktorer



Det nye produkt kommer ifølge GN Hearing selv med tre væsentlige faktorer, der bygges på den eksisterende portefølje af trådløse høreapparater - nemlig en stærkt forbedret lydkvalitet, en helt ny tilpasningssoftware til audiologerne samt mulighed for såkaldt remote fitting via en cloudbaseret løsning.



Lydforbedringerne opnås gennem tredje generation af GN Hearings Binaural Directionality, der sikrer, at brugeren skal kunne høre alle lydkilder i ethvert miljø og identificere, hvor lydene kommer fra.



Det skal sikre, at der bliver åbnet for alle lydkilder, så høreoplevelsen bliver så naturlig som muligt.



"Vi har data, der viser, at det virkelig bringer vores høreapparat op i en helt anden liga, siger Anders Hedegaard, der også peger på, at dokumentationen for forbedringerne i lydkvaliteten ved denne lancering er langt bredere end tidligere."



Cloudbaseret tilpasning giver helt nye muligheder



Ifølge ham er også særligt de nye tilpasningsmuligheder ved Resound Linx 3D et særdeles spændende element.



Den nye cloudbaserede løsning giver audiologen, der tilpasser høreapparatet, en helt ny software, så der efter første tilpasning er mulighed for, at brugeren via en applikation på sin telefon - altså eksempelvis fra sit eget hjem - kan anmode om ændringer i indstillingerne for høreapparatet eller et helt nyt høreprogram.



Den anmodning bliver sendt direkte til audiologen, der kan tilpasse hele opsætningen af høreapparatet fra sin klinik uden at have brugeren og høreapparatet i klinikken. Herefter kan brugeren hurtigt downloade den nye software direkte til sit høreapparat via den medfølgende app.



Den nye software til audiologerne skulle desuden være hurtigere og langt mere intuitiv, hvilket øger brugervenligheden markant.



- Det er ikke bare små justeringer af lyden, som man kender det fra de eksisterende apps i dag, men det er en fuld justering og tilpasning af dit høreapparat, der nu bliver muligt via cloud, siger Anders Hedegaard.



Også en fordel for audiologerne



Og det er ikke alene en fordel for brugerne, der i dag gennemsnitligt vender tilbage til audiologen fire til syv gange for at få justeret på høreapparatets indstillinger, men som nu kan foretage de justeringer uden fysisk at skulle tilbage til høreklinikken. De besøg forventer GN Hearing derfor at kunne halvere med den nye løsning.



Men det er også en markant fordel for audiologerne, der på den måde både kan sikre langt mere tilfredse kunder og øge effektiviteten i forretningen ved ikke at skulle bruge masser af tid på at justere på allerede tilpassede høreapparater i klinikken.



- Det skal sikre, at når audiologen har en bruger foran sig, så er det, fordi der skal tilpasses et nyt høreapparat. Det betyder en langt mere effektiv drift og også mindskede returneringsrater på høreapparater, som utilfredse brugere afleverer tilbage, siger Anders Hedegaard.



På eksempelvis det danske marked har audiologerne ifølge GN Hearings data returneringsrater på over 30 pct. i dag.



- Vi har fået tilbagemeldinger fra folk, der har testet systemet, som er helt overvældende positive, siger Anders Hedegaard.



