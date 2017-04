Relateret indhold Tilføj søgeagent Nasdaq OMX Copenhagen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nasdaq OMX Copenhagen Aktieordbog

Det er fra og med mandag ikke muligt at handle aktier i Network Capital Group over børsen.



Handlen med selskabets aktier er suspenderet indtil videre, oplyser Nasdaq København i en meddelelse.



"Selskabet har ingen driftsaktivitet, er under ændring af identitet og har ikke offentliggjort årsrapport inden tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden, jævnfør regler for udstedere af aktier på Nasdaq København," lyder begrundelsen fra børsmyndigheden.



Aktien i Network Capital Group lukkede fredag i 0,129 kr.



/ritzau/FINANS