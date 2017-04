Tesla slår forventningerne med stor leverance

Tesla leverede 25.000 biler i årets første kvartal, hvilket er højere end analytikernes forventninger og bebuder et stærkt år for elbilproducenten.Det skriver Financial Times.Selskabet har tidligere haft produktionsproblemer, hvilket fik analytikere til at tvivle på stifter og topchef, Elon Musks, ambitioner om at producere en halv million biler inden 2018.Med et veloverstået første kvartal er Tesla dog nu godt på vej mod sit mål om at levere mellem 47.000 og 50.000 biler i første halvår. I juli lancerer Tesla desuden den nye, billigere Model 3, der skal hjælpe selskabet med krydse målstregen.Tesla ventes dog stadig at rapportere et betydeligt underskud for perioden i næste måned. Analytikere spår om et hul på 125 mio. dollar (870,6 mio. kr) efter engangsposter.Teslas aktie lukkede i 278,3 dollar fredag, hvilket er 30 pct. højere end ved starten af 2017, skriver Financial Times./ritzau/FINANS