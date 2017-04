Tivoli fordobler fyrværkeri for at lokke kinesere til

Pengestærke kinesere er ønskede gæster i både butikker, på hoteller - og også i Tivoli. Og blandt andet derfor dobler den gamle have fyrværkeriet op i år. Det oplyser til Tivoli til Ritzau.



2017 er dansk-kinesisk turismeår, og derfor kommer fyrværkeriet om onsdagen til at stå i Kinas tegn med vægt på de kinesiske farver og figurer.



Flemming Bruhn, der er direktør i Visit Denmark, siger, at målsætningen over en toårig periode er at tiltrække 40 pct. flere kinesere svarende til 88.000 flere overnatninger og en meromsætning på cirka 150 mio. kr.



"Vi ved også, at de kinesiske turister både er meget interesserede i H.C. Andersen og det klassiske Danmark og i de kinesiske islæt, der er i dansk kultur, for eksempel i Tivoli."



"Så jeg venter glæde hos vores kinesiske turister, når de oplever det kinesisk-inspirerede fyrværkeri og de mange andre begivenheder i turismeåret," siger Flemming Bruhn i en pressemeddelelse.



Oveni genoptagelsen af onsdagsfyrværkeriet vil Tivoli også lave lørdagsfyrværkerishows, der kombinerer fyrværkeri, musik og lyssætning og affyres fra Koncertsalens tag. Første gang er 6. maj, og den danske producerduo TooManyLeftHands står for musikken.



Nikolaj Koppel, Tivolis underdirektør for Kultur, tror, at fyrværkeriet bliver populært:



"Der er næsten ikke noget, der er mere Tivoli-klassisk, end at slutte aftenen af med fyrværkeri, så jeg er glad for, at vi i år har næsten dobbelt så mange fyrværkerier som i 2016."



"Jeg sikker på, at både danske og udenlandske gæster vil sætte pris på det," siger han.



Det er Tivolis fyrværker, Gunnar B. Knudsen, der står bag de 45 fyrværkerier i sommersæsonen 2017, hvilket næsten er en fordobling sammenlignet med 2016.



Fra på torsdag kan både kinesere og andre gå i Tivoli, der åbner for den nye sæson.



