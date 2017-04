Veloxis indgår partneraftale for Mellemøsten og Nordafrika

Veloxis har indgået en partneraftale med Taiba Healthcare for en række markeder i Mellemøsten og Nordafrika. Med aftalen får Taiba ansvaret for at sikre markedsføringstilladelse til og senere sælge Veloxis' lægemiddel Envarsus XR, der bruges til at forebygge organafstødning hos nyretransplanterede.



Veloxis modtager som led i aftalen en forudbetaling, ligesom der er aftalt salgsmilepæle baseret på visse salgsmål, oplyser selskabet i en meddelelse uden at gå i yderligere detaljer.



Det er desuden aftalt, at Veloxis skal levere Envarsus XR til Taiba til en forudbestemt pris.



Aftalen løber i ti år fra godkendelsen af lægemidlet på de enkelte markeder.



