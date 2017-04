Døende selskaber skylder mere end 100 mia kr

Mere end 20.000 danske virksomheder har så høj en gæld og så lav kreditværdighed, at de reelt er mere døde end levende.



De kaldes zombieselskaber, og de har en samlet gæld på over 100 mia. kr., viser en opgørelse fra foreningen FSR - danske revisorer. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Ifølge FSR hæmmer de mange uddøende firmaer dynamikken i dansk erhvervsliv, fordi ressourcerne kunne have være brugt bedre andre steder.



"Det, at døende virksomheder holdes kunstigt i live, kan blokere for lån og kreditter til nye og sunde virksomheder, som ville være til gavn for samfundsøkonomien," siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR, til Finans.



FSR har sammen med kreditvurderingsinstituttet Experian gennemgået regnskaberne fra 2015 for flere end 200.000 danske selskaber.



Analysen viser, at 20.104 firmaer kan betegnes som et zombieselskab med underskud på driften, stor gæld og lav kreditværdighed.



Samlet set har disse selskaber en gæld på 102 mia. kr. til banker, realkreditselskaber og andre kreditorer.



Disse penge kan af gode grunde ikke lånes ud til andre i dansk erhvervsliv, konstaterer Tom Vile Jensen.



FSR peger på, at den lave rente er med til at trække dødsprocessen ud. Dermed vokser gælden ikke så hurtigt, og banker og andre kreditorer lader selskaberne leve videre.



Finansdanmark, der er en interesseorganisation for banker og realkreditinstitutioner, afviser kritikken fra FSR.



Organisationen mener ikke, at selskaber bliver holdt kunstigt i live.



"Der er nogle formelle regler, som banker og realkreditinstitutioner skal overholde, før en virksomhed kan erklæres konkurs eller komme i rekonstruktion."



"Bankerne er ikke blevet mere langmodige, og der er ikke noget incitament til at trække pinen ud. Bankerne har taget nedskrivningen på nødlidende engagementer længe inden zombiestadiet," siger Kenneth Joensen, der er juridisk direktør i Finansdanmark, til Finans.



