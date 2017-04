HSBC: Vi er fans af Genmab, men venter kursdyk på 45 pct.

Eksklusivt for kunder

Genmab led et tilbageslag med guldklumpen Darzalex, og aktiekursen gled knap 5 pct. i fredagens handel. De store finanshuse fastholder i bund og grund deres syn på selskabet, og enkelte mener, at kursfaldet er en oplagt mulighed for indkøb af Genmab-aktier....