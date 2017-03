Lego i fyringsrunde - rammer også Danmark

Lego ruster sig til fremtidige udfordringer, og det koster fyringer.



Ifølge en pressemeddelelse fra selskabet vil i alt 176 ansatte på fabrikker i Danmark, Ungarn, Mexico og Kina blive fyret. I Danmark alene drejer det sig om 63 Lego-ansatte.



Fyringerne kommer i kølvandet på, at Lego i forbindelse med et nyligt aflagt regnskab udtrykte forventninger om, at væksten de kommende år vil aftage en smule.



"Vi har undersøgt alle muligheder for at undgå at reducere antallet af medarbejdere på vores fabrikker, men som en ansvarlig virksomhed er vi nødt til at tage de nødvendige skridt for at sikre LEGO Koncernens langsigtede virke," udtaler Legos topchef, Bali Padda.



"Det er en svær beslutning, da det altid er hårdt at tage afsked med engagerede og dygtige kolleger. Vi støtter de medarbejdere, der bliver påvirket, og tilbyder en kompensation, der afspejler deres anciennitet i virksomheden," siger han videre.



Trods fyringerne beskæftiger Lego fortsat 19.000 ansatte i hele verden.