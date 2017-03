Lauritzen mister endnu en højtplaceret medarbejder i tørlast

J. Lauritzen mister endnu en højtplaceret medarbejder i tørlastforretningen. Det sker blot få dage efter, at chefen for Lauritzen Bulkers, Peter Borup, forlod sin post.



Det skriver Shippingwatch.



Nu fratræder også Martin Sato, vice president i Lauritzen Bulkers, der har fungeret som book manager for chartering af skibstyperne handysize og supramax på Nordatlanten.



- Min beslutning er udelukkende drevet af, at jeg skal til et selskab, som er spændende, og den har som sådan ikke noget at gøre med den røre, der har været om J. Lauritzen de sidste par måneder, siger Martin Sato, der er uddannet i rederiet, hvor han har været ansat i 18 år.ato.



Han til tørlastoperatøren Baltnav, der har hovedkontor i Hellerup.



Martin Sato var i en årrække chef for Lauritzens kontor i Singapore, hvor han tilbragte fem år, indtil han vendte tilbage til hovedkontoret i København sidste år.



Hans opsigelse kommer få dage efter, at J. Lauritzens tørlastchef Peter Borup forlod rederiet ifølge en "fælles aftale" tirsdag i denne uge.



/ritzau/FINANS