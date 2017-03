Relateret indhold Tilføj søgeagent Victoria Properties Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Victoria Properties

Victoria Properties, der har været igennem frasalg og nu kun står tilbage med et enkelt datterselskab uden aktivitet, kom ud af 2016 med et underskud på 0,1 mio. euro.



Det fremgår af selskabets regnskab for 2016, som også bød på en omsætning på 0,6 mio. euro mod 2,7 mio. euro sidste år.



Resultatet af primær drift, EBIT, landede på minus 0,1 mio. euro sammenlignet med et underskud på 1,6 mio. euro året før.



Victoria Properties fortæller i regnskabet endvidere, at det i andet kvartal 2017 vil fremlægge en plan for den fremtidige aktivitet i selskabet.



Tabel Victoria Properties' regnskab for 2016.



/ritzau/FINANS