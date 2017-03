18. april bliver sidste handelsdag for Expedit-aktien. Nasdaq Copenhagen har nemlig sagt god for selskabets anmodning om at få aktien afnoteret.



Selskabet er på vej til at blive slugt af tyske Wanzl Metallwarenfabrik, som tidligere på året gennemførte et købstilbud.



Det tyske selskab havde tidligere på måneden bragt sig op på at eje 97,2 pct. af aktiekapitalen, og sad på 98,5 pct. af stemmerne i Expedit.



Køberne har iværksat en tvangsindløsning af de resterende B-aktier til 900 kr. per aktie - det samme, som Wanzl har købt alle B-aktier for hidtil.



Aktien er senest handlet til 879,00 kr.



/ritzau/FINANS