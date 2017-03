Mærsk: Containerrater i solid stigning i denne uge

Fragtraterne for containershipping steg kraftigt i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over.



Indekset steg i denne uge med 9,4 pct. til indeks 830,02 - efter en stigning i sidste uge på 1,6 pct. Det var dog efter et fald de foregående ti uger fra niveauet 990,24.



Trods faldet over de sidste par måneder ligger indekset fortsat 62 pct. over niveauet på samme tidspunkt sidste år, og gennemsnitsniveauet for SCFI-indekset har i første kvartal været 64 pct. bedre end første kvartal af 2016.



I indekset vægter de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller med 20 pct.



/ritzau/FINANS