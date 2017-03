Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordic Shipholding Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Pleasure.dk Organisationer Nordic Shipholding

Nordic Shipholding venter i 2017 om et EBITDA-resultat på 8-11 mio. dollar og et resultat før skat på minus 1 til plus 1 mio. dollar.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016, der er offentliggjort fredag.



I 2016 realiserede Nordic Shipholding et EBITDA-resultat 10,8 mio. dollar.



/ritzau/FINANS